Na tople i sunčane proljetne dane još ćemo morati čekati

Djelimična stabilizacija moguća je od 23. do 29. aprila, dok će posljednji dani aprila i početak maja obilježiti nestabilno vrijeme uz povremene i slabe padavine

Danas će u Bosni i Hercegovini ujutro i prijepodne biti oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom.

U drugom dijelu dana, postupan prestanak padavine i djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura od jedan do šest, na jugu do devet stepeni, a najviša dnevna od sedam do 13, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom u jutarnjim satima i prijepodne. Poslijepodne, bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko dva, a najviša dnevna oko osam stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslijepodne ili tokom noći lokalno i povremeno slaba kiša u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od jedan do sedam, na jugu do 10, a najviša dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od tri do devet, na jugu do 12, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 20 stepeni.

U subotu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim, jugozapadnim i sjevernim područjima i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od pet do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 13 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 22 stepena.

Do 22. aprila, u Bosni i Hercegovini očekivane vrijednosti temperatura zraka biće niže od prosječnih za ovo doba godine. Tokom najhladnijeg dijela dana, minimalne temperature zraka očekuju se od nula do pet stepeni Celzijusovih u Bosni, dok će u Hercegovini biti od četiri do devet. Danju u Bosni vrijednosti maksimalnih temperatura zraka kretaće se od osam do 13, u Hercegovini od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.

U periodu od 23. aprila, do kraja prognoznog perioda, 3. maja, tokom jutra u Bosni prognozirane temperature zraka očekuju se od šest do 11, u Hercegovini od 10 do 15, maksimalne u Bosni od 19 do 24, u Hercegovini od 21 do 26 stepeni Celzijusovih.