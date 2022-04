Poskupljenja u BiH dostigla vrhunac: Sve više potrošača na rubu egzistencije

Potrošači u Bosni i Hercegovini nalaze se u teškoj situaciji, jer izlaz i rješenja za postojeću krizu nadležni ne nude. Svjedoče svakodnevnim poskupljenjima i lovu u mutnom većine trgovaca. Na udaru su i oni potrošači, odnosno kupci koji se odlučuju na kupovinu putem interneta. Mnogi od njih budu prevareni, jer potrošačka politika u ovoj oblasti nije regulirana, javlja BHRT.

Poskupljenja osnovnih životnih, ali i svih drugih namirnica, energenata, robe i usluga dostigla su čini se vrhunac i izgleda da niti jedna mjera to ne može zaustaviti. Tko će zaštiti ogorčene, ali isprepadane građane nitko ne nudi odgovor, ali jasno je da su trgovci ti koji zadovoljno trljaju ruke. “Kada je najveća kriza najviše ide trgovina vi to i sami vidite podiglo se ulje i mi svaki dan samo kao hrčci kupujemo i to negdje lagerujemo znači trgovina cvjeta kada su najveće krize”, kaže izvršna direktorica Udruženja građana “DON” Murisa Marić.

“Na jednoj strani su potrošači ili loša ekonomska situacija, a na drugoj su inspektori, jer sav lov u mutnom ide preko inspekcijskih organa i sada pokušavamo pronaći balans između onoga što je stvarna kontola i onoga što se danas radi”, navodi izvršna direktorica Udruženja građana “TOPER” Snežana Šešlija. A u krizi BiH je jedna vrsta fenomena. Dolaskom pandemije građani su se u velikoj mjeri okrenuli kupovini preko interneta. Ta oblast je zanemarena, što potvrđuje i nepostojanje zakonske regulative.

Istraživanja Udruženja potrošača ukazuju na to da se upravo u on line trgovini obrće ogroman novac. “Dnevno ako samo 180 tisuća ljudi naruči neki proizvod od 30 maraka država gubi 5,5 milijuna maraka, a na desetine različitih stranica je otvoreno”, pojašnjava Murisa Marić. Teško to kontroliraju inspekcijski organi. Iako imamo jedinstveno ekonomsko tržište, imamo različite zakone u entitetima. Zbog toga kazne nerijetko izostaju za one koji love u mutnom na internet platformama ili društvenim mrežama. Potrebno je poboljšati zakonski okvir, što podrazumijeva promjenu postojećih čak šest zakona koji se tiču zaštite potrošača. Neophodne su izmjene kroz preporuke i pravilnike.

Savjetnik za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine FBiH Darko Basić kaže kako je plan ministratva za ovu godinu da se donese zakon o unutarnjoj trgovini koji će definirati bolje dio prodaje na daljinu kroz zakon i prateći pravilnik o prodaji na daljinu. “Trenutno ima više neke generalne odredbe”, navodi Basić. Iako su sudjelovali na javnim konzulatacijama u vezi sa internet trgovinom, o zaštiti potrošača u svakodnevnom životu, ali i internet prodaji, predstavnici ombudsmana za zaštitu potrošača u našoj zemlji, kao ni inspekcijski organi koji su nazočili nisu željeli objasniti hoće li pronaći rješenja ili adekvatnije kazne, kako bi zaštitili bh. potrošače, kojih je većina na rubu egzistencije.