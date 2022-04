Prognoza za naredne dane: Kiša, pljuskovi, bura, ali i sunčano vrijeme

U jutarnjim satima slaba kiša se očekuje u sjeverozapadnim područjima, a tokom dana u Bosni nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima slaba kiša se očekuje u sjeverozapadnim područjima, a tokom dana u Bosni nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U poslijepodnevnim satima naoblačenje se očekuje i na sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između pet i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko šest, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

U četvrtak se očekuje pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. Lokalno će padati slaba kiša, u poslijepodnevnim satima u Bosni i sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena.

U petak se očekuje djelomično vedro u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, a na jugu do 23 stepeni.

U subotu se očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 11, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, a na jugu do 24 stepena.