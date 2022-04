U BiH narednih dana uglavnom oblačno

U Bosni i Hercegovini danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša, a dnevna temperatura iznosi od 15 do 21 stepen.

U nedjelju, 24. aprila, se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Prijepodne padavine uglavnom na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne u većem dijelu zemlje. U večernjm satima uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 13 do 19, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 23 stepena.

Jutro i prijepodne u ponedjeljak, 25. aprila, pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslijepodne postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 21 stepen.

U utorak, 26. aprila, prijepodne uglavnom sunčano vrijeme. Poslijepodne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 23 stepena.

U srijedu, 27. aprila, prijepodne sunčano vrijeme. Poslijepodne u Bosni porast naoblake što može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 24 stepena, saopćeno je iz FHMZBiH.