U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme

Prema najavama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. U istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne prije podne pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom poslijepodneva. U ostatku zemlje pretežno sunčano.

Poslije podne u Hercegovini su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U utorak bit će sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U srijedu prije podne sunčano. Poslije podne naoblačenje. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 22 stepeni.

U četvrtak je najavljeno pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje naoblake prema kraju dana. Kiša očekuje u većem dijelu zemlje, osim na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Padavine prestaju tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 14, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini do 17 stepeni.