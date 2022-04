Velike gužve na više graničnih prijelaza na sjeveru BiH

Uoči prvomajskih praznika, ali i nadolazećeg Bajrama, na ulazima u Bosnu i Hercegovinu zabilježene su veće gužve na nekoliko graničnih prijelaza.

Prema informacijama iz BIHAMK-a, ali i Auto-moto saveza Republike Srpske, pojačan intenzitet saobraćaja zabilježen je na Graničnom prijelazu Maljevac u blizini Velike Kladuše, ali i na drugim prijelazima na sjeveru Bosne i Hercegovine.

“Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se na graničnim prijelazima Gradina, Bosanski Brod, Bosanska Kostajnica, Rača, Karakaj, a na prijelazu Zupci u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su od 20 do 30 minuta”, podaci su Auto-moto saveza RS-a.

Također, iz Auto-moto saveza Bosne i Hercegovien su saopćili kako je obustavljen promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko – Gunja.

Iz BIHAMK-a su također napomenuli kako u narednih nekoliko dana, povodom Međunarodnog praznika rada, stupaju na snagu mjere koje se tiču prijevoza eksplozivnih materija.

“Povodom Međunarodnog praznika rada večeras od ponoći, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zabrana je na snazi do 3. maja do 24 sata na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a do 2. maja do 24 sata na teritoriji RS-a”, saopćeno je iz BIHAMK-a. (KLIX)