Vrijeme danas: Sunčano i toplo, poslijepodne naoblačenje

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Tokom dana u Bosni postepen porast naoblake, što prema kraju dana u istočnim područjima lokalno može usloviti slabu kišu.

Biometereološka prognoza: Tmurno vrijeme, uz osjetno niže temperature, povećanu naoblaku i sjeverno strujanje, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati jače poteškoće. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti aktivnosti. U Hercegovini stabilnije, sunčanije, pri tome vjetrovito i hladnije nego je uobičajeno, što će također stvarati probleme osjetljivim osobama.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 8 °C.

U utorak 19. aprila pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i tokom noći u Bosni se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 16 °C.

U srijedu 20. aprila, oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama se očekuje snijeg. U drugom dijelu poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

U četvrtak 21.04.2022., pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslije podne i tokom noći lokalno slaba kiša u Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometereološkog zavoda.