Bez većih gužvi na granicama

Na magistralnom putu Buna-Počitelj u mjestu Ševaš Njive, svakog dana, osim nedjelje i praznika, na snazi su dnevne obustave saobraćaja u tri termina: od 09 do 12:15 sati, od 13:15 do 15 sati i od 17 do 19 sati. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce (Tasovčići-Tromeđa-Mostar, Tasovčići-Masline-Buna i Tasovčići- Domanovići-Buna).

Zbog izvođenja neophodnih radova na autoputu A-1 za saobraćaj su zatvorene preticajne trake od naplatnog mjesta Sarajevo sjever do petlje Sarajevo sjever i obratno (u dužini od 400m). Preticajne trake zatvorene su i u zoni petlje Podlugovi u oba smjera.

Zbog održavanja Svjetskog prvenstva u raftingu, do 29.05.2022.godine dolazi do obustave saobraćaja u kanjonu “Tijesno”, na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka. Danas je obustava na snazi od 08 do 19 sati, sutra (28.05.) od 08 do 18 sati i 29.05. u vremenu od 11 sati do ponoći. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti preko Čađavice.

Na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor (dionica Ivanjska-Lamovita), zbog radova na asfaltiranju saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Bistrice.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo i puteve: Konjic-Jablanica (tunel Crnaja), Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko, Bosanski Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik) i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Zbog klizišta, na dionici magistralnog puta Foča-Goražde (u mjestu Filipovići) saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.