Bez većih oscilacija: Ovo su današnje cijene goriva u BiH

Većih promjena cijena goriva u odnosu na jučerašnji dan nema. Prema podacima sa aplikacije FMT FBiH oil info ministarstva trgovine Federacije BiH dizel u Sarajevu košta od 3,16 KM po litri do 3,36, a benzina Super 95 od 2,96 do 3,11 KM po litri.

U Tuzli cijene su iste kao jučer. Dizel varira od 3,26 do 3,41 KM, benzin Super 95 od 2,91 do 3,11 KM. U Mostaru cijena dizela se kreće od 3,16 do 3,31 KM a benzina od 2,91 do 3,11 KM. U Zenici također nema promjena, cijena dizela varira od 3,21 do 3,36 KM za litar goriva, a benzina od 2,86 do 3,11 KM.

Poređenja radi, u Hrvatskoj su se cijene sinoć promijenjene. Litra eurosupera 95 13.37 kuna (3,48 KM) na većini pumpi, dok je litra eurosupera 100 14.85 kuna (3,87 KM) na Ini, a 14.90 na Croduxu.

U prosjeku benzin je skuplji 16 lipa po litri.

S druge strane, dizelska goriva pojeftinila su 40-ak lipa po litri goriva. Običan eurodizel tako stoji 13.02 (3,39 KM)kune po litri, dok skuplji eurodizel, koji košta 14,39 kuna.

Avaz