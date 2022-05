Cijene rabljenih vozila nezaustavljivo rastu, polovan Golf skuplji je za čak 30 posto

Usporena proizvodnja novih diže cijene rabljenih automobila. Istovremeno, EU želi zabraniti nove benzinske i dizelske automobile najkasnije do 2035. od kada bi se trebala dopustiti prodaja samo električnih automobila.

Ono što mnogi zanemaruju je da samo manjina kupaca uopće želi imati električni automobil, dok proizvođači u isto vrijeme nude sve manje motora s unutarnjim sagorijevanjem ili ih uopće više ne nude. Rezultat je očit, barem u prelaznoj fazi, ponuda rabljenih dizelskih i benzinskih vozila smanjivat će se brže od potražnje. To se odražava i na razvoj cijena rabljenih vozila koje su u prosjeku samo prošle godine porasle za gotovo 25 posto.

Znači, dok su rabljena vozila još uvijek u martu 2021. koštala u prosjeku 21.793 eura, u martu 2022. već su bila 26.817 eura. Najveći mjesečni rast cijena bio je od januara 2022. do februara 2022. (plus 3.2 posto), nakon čega slijedi promjena od novembra 2021. do decembra 2021. (plus 2.9 posto). Ekskluzivno za Focus.de, najveće njemačko tržište rabljenih automobila, Mobile.de, odabralo je nekoliko modela kod kojih je poskupljenje bilo posebno veliko. Usporedba je napravljena između marta 2021. i marta 2022. i ona pokazuje da se tržište rabljenih automobila polako, ali sigurno prazni.

U nastavku su neki modeli koji imaju ogroman rast cijene:

1. VW Polo: skok cijene od 38 posto – budući da mali automobili nisu unosni za proizvođače, a također postaju sve skuplji za proizvodnju zbog strogih ograničenja emisije ispušnih plinova u EU, oni nestaju iz assortimana mnogih proizvođača. Ovaj nedostatak zaliha i, naravno, trenutno visoke cijene goriva znače da je rabljeni VW Polo odjednom izuzetno privlačan. U martu 2021. ovaj mali automobil se još uvijek oglašavao za prosječno 10.105 eura, a trenutno je već 13,941 eura – dakle punih 38 posto više.

2. VW Golf: dizelaš je u velikoj potražnji – i postaje sve rjeđi. Za samo nekoliko godina kompanija sa sjedištem u Wolfsburgu prodavat će samo električne automobile u Europi. Čini se da kupci rabljenih automobila to baš i ne vole jer je VW Golf TDI trenutno tražena roba, a cijene su mu porasle za 31 posto.

3. VW Touran i Sharan: Na Mobile.de trenutno se nudi nevjerovatnih 31 posto manje Tourana nego prije godinu dana, dok je prosječna cijena porasla za 24 posto na 21.653 eura. Veliki kombi VW Sharan, s kliznim vratima, nudi se za čak 25 posto više.

Ovi modeli prikazuju samo dio ukupnog tržišta i odnose se samo na najveću prodajnu platformu Mobile.de. No, trend je jasan: asortiman rabljenih automobila, posebno popularnih benzinskih i dizelskih modela, smanjuje se, a cijene će zasad vjerovatno nastaviti rasti.