Danas i narednih nekoliko dana očekuje se nestabilno vrijeme

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a slično vrijeme bit će i tokom vikenda.

Danas će vjetar biti slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 17 do 23, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 25 stepeni celzija.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepeni.

U subotu će biti oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 15 do 21, u Hercegovini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 stepeni.

U nedjelju se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Posavini i Krajini se ne očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, u Hercegovini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 26 stepeni celzija.

U ponedjeljak će biti umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni celzija.