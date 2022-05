Danas promjenjivo vrijeme, evo kakvo nas očekuje u narednim danima

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.

U jutarnjim satima u Bosni ponegdje sa slabom kišom u sjevernim područjima, a poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smijera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu se za danas prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, mjestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni celzija.

Sutra (petak) bit će pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje uz kišu, lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će lokalno bit i intenzivnija, a moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 29 stepeni celzija.

U nedjelju se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, povremeno i ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 13 do 20, na jugu do 25 stepeni.