Danas sunčano i temperature do 32 stepena: Objavljena prognoza do petka

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Drvar, Ivan-sedlo, Livno i Široki Brijeg 14 stepeni, Bugojno 15, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 16, Jajce 17, Tuzla 18, Mostar 19, Gradačac 21, Bihać i Neum 22 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 937 milibara, za 5 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Temperatura mora, dodaje se, iznosi 22 stepena.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.

Srijeda: U većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast oblačnosti, što ponegdje na sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku Bosne može uvjetovati pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, u sjevernim područjima Bosne do 34 stepena.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.

Petak: Pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.