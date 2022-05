Danas sunčano i toplo, sutra pljuskovi s grmljavinom

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab uglavnom zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne do 32 stepena.

Sutra (subota) sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili krajem dana ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. U kasnim večernjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na sjeveru Bosne i u Hercegovini 34 stepeni.

Nedjelja, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni, informišu iz FHMZBiH.