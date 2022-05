Danas u Bosni i Hercegovini promjenjljivo i nestabilno vrijeme

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slabiji lokalni pljuskovi su registrovani na jugu Hercegovine i sjeveru Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 3; Ivan-sedlo 8; Drvar 10; Bugojno, Livno i Sarajevo 11; Bihać, Široki Brijeg, Tuzla i Zenica 12; Sanski Most 13; Doboj 14; Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Grude i Trebinje 15; Mostar 17; Neum 18°C.

Danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su većinom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

U utorak prije podne sunčano. Poslije podne porast naoblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 °C.

U srijedu sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U četvrtak sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.