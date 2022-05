Đoković u Visokom otvara moderne teniske terene, dolaze vrhunski igrači

U Arheološkom parku Ravne 2 bit će otvorena dva visokokvalitetna teniska terena, a specijalni program povodom otvaranja bit će upriličen 13. jula.

Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetnih teniskih terena i infrastrukture za najpopularniji individualni sport na ovim prostorima, a to će se promijeniti izgradnjom dva visokokvalitetna terena u Visokom. Posebno se to odnosi na teren s tvrdom podlogom, koji bi trebao biti po uzoru na njujorške terene na kojima se organizuje US Open, pošto takvih terena u BiH nema. Također, bit će izgrađen i jedan teren sa zemljanom podlogom, po uzoru na one s Roland Garrosa.

Osnivač fonacije “Bosanska piramida Sunca” Semir Osmanagić u razgovoru za Klix.ba poručio je da trenutno traju pregovori o dolasku vrhunskih tenisača na otvaranje terena u Visokom. Prema informacijama, na otvaranju 13. jula pojavit će se Novak Đoković i Damir Džumhur i tu odigrati meč. “Dva visokokvalitetna terena bit će otvorena u parku Ravne 2. Izgradnja je počela 21. marta, a završit će 13. jula i tada ćemo napraviti otvorenje. Trenutno smo u pregovorima s nekoliko vrhunskih tenisača koji bi trebali odigrati meč, ali još nije finalizirano ko će igrati na otvaranju “, rekao je Osmanagić u razgovoru za Klix.ba.

Osmanagić je otkrio da se korištenje terena neće naplaćivati te da bi oni trebali postati centar bosanskohercegovačkog, ali i regionalnog tenisa gdje bi mogle stasavati nove velike nade “bijelog sporta”. “Cilj je da tereni postanu regionalni teniski centar. Tereni neće biti komercijalnog tipa, odnosno besplatno će na njima trenirati juniorske i seniorske reprezentacije BiH. Želimo da to postane teniski centar balkana i u pregovorima smo s Teniskim savezom Bosne i Hercegovine”, dodaje Osmanagić.

U planu je organizacija posebne vrste turnira pod nazivom “Pyramids Cup” na kojem bi sudjelovala četverica najboljih tenisača iz regije. Taj projekt trebao bi zaživjeti od 2023. godine. “Želimo od 2023. godine biti organizatori Pyramids Cupa na kojem bi okupili četvericu najboljih tenisača iz regije. Nadamo se da bi tu igrali Marin Čilić, koji je rođen u BiH, možda i Borna Ćorić, Damir Džumhur, a ako mu obaveze dozvole i Novak Đoković. Turnir bi se igrao odmah nakon Wimbledona”, zaključuje Osmanagić.