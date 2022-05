Dobro bez granica / Kako je najbogatiji Hrvat postao najveći vakif Islamske zajednice

Početkom ove sedmice muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, akademik Aziz ef. Hasanović dodijelio priznanje za donatora, vakifa godine Branku Rogliću, po zagrebačkim medijima, najbogatijem Hrvatu, vlasniku „Orbico grupe“ iz Hrvatske, koja je ujedno najveći distributera u Europi.

Tražio samo Islamsku zajednicu

Lijep je to i hvale vrijedan primjer darovanja u ime općeg dobra, bez uvjetovanja i bilo kakvih očekivanja, od čovjeka čija kompanija posluje u 20-tak država i ostvaruje prihod od 2,3 milijarde eura.

Odluka je donesena na 14. sjednici Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj temeljem činjenice da je Roglić putem svoje kompanije pomogao potresom pogođenim područjima kroz donaciju Islamskoj zajednici.

U razgovoru za portal Radiosarajevo.ba muftija Hasanović kaže da lijepih primjera ima ali ne dolaze do izražaja u moru drugih vijesti.

„Nakon potresa u Sisku, Petrinji i Zagrebu g. Roglić se javio da želi pomoći isključivo putem Islamske zajednice u Hrvatskoj jer je siguran da će to doći do onih koji su najpotrebniji. Održali smo sastanak i dogovorili dinamiku pomoći te je on uplatio sredstva na Mešihat islamske zajednice koja smo distribuirali onima koji su u potrebi. Mešihat je prepoznao humano lice g. Roglića te mu dodijelio godišnju nagradu “Donator godine 2021.” koju smo mu uručili u ponedjeljak 16. maja“, kaže nam muftija Hasanović.

Istaknuo je značaj dobročinstva te da svojim postupcima gospodin Roglić “pokazuje primjer drugima kako se ono može i mora činiti prema svima bez obzira na bilo koju odrednicu”.

Muftija Hasanović nam je otkrio da gospodin Roglić ima preko 300 zaposlenika Bošnjaka.

„Ponosan je na svoj tim i jedan od najuspješnijih poduzetnika u Hrvatskoj“, kazao nam je ef. Hasanović.

Inače, tokom Branko Roglić se zahvalio Islamskoj zajednici na dodijeljenom priznanju te je istakao „da je bio sretan što je mogao pomoći u trenutcima kada je drugima pomoć bila potrebna“.

„Milijuni mi ništa ne znače“

Inače, tokom jednog intervjua Branko Roglić se osvrnuo na priče da je „najbogatiji Hrvat”.

Svojim odgovorom je pokazao svoju veličinu koja potvrđuje i opravdanost poteza Islamske zajednice.

“Što znači biti najbogatiji? Ja sam najbogatiji kad sam sam, s prijateljima i kad lovim ribu. Meni milijuni ne znače ništa, pravome poduzetniku. Poduzetništvo nije luksuz, nisu avioni, nisu zlatni tepisi. Poduzetništvo je briga za ljude i ja to tako držim. Moje bogatstvo namijenjeno je za to da mogu platiti radnike ako firma dođe u krizu dok ona prođe. Ako želite biti čovjek i pravi poduzetnik, najprije ćete platiti radnike, pa dug bankama, pa zatim dobavljače i tada ćete podijeliti profit. Ali profit uzeti, a da niste platili radnike i ostati dužni dobavljačima, što se kod nas vrlo često događalo, to je sramota. A ja tu sramotu neću izdržati”, rekao je Roglić za HRT 2020.

Orbico ima 8000 zaposlenih i ukupan dug od oko 120 miliona eura. Na pitanje voditelja Željka Karduma je li to mnogo, Roglić je kazao da nije.

“Kad je promet 2,38 milijardi eura, taj dug je vrlo mali. U odnosu na druge firme vrlo smo malo zaduženi. Ja sam reinvestirao 95 posto svojeg profita i zato smo malo zaduženi. Ako je novac pod vašom kontrolom, onda ste najsigurniji. Moj novac je reinvestiran u moju firmu, ja ga kontroliram, moje ideje se razvijaju kroz tu firmu. Mislim da je to najsigurniji posao za mene i za moj novac i da ga ja vlastitim znanjem i vlastitim idejama štitim. Novcu pada vrijednost i najbolje se štiti kad ga vrtite u vlastitoj firmi s vlastitim idejama”, odgovorio je Roglić.

Primjer Branka Roglića je uistinu primjer dobra bez granica!

RADIOSARAJEVO