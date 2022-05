Milanović opet uznemirava pričom o BiH: Treći entitet, EUFOR, komadanje…

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas se obratio tamošnjoj javnosti.

Naravno, neizbježna tema ponovo je bila Bosna i Hercegovina, spominjalo se komadanje naše zemlje, a bilo je priče i o blokadama za NATO, uz neizostavno vrijeđanje njegovih političkih protivnika.

“Vidim da su međunarodni lideri u jednom zapuštenom stanju što se tiče poznavanja stanja u BiH. To je rezultat nerada hrvatske diplomatije“, rekao je na početku.

“Ako Hrvati na jesen krenu sa svojim izborima, realizacijom samouprave, može se dogoditi da neko meni nepoznat naredi upotrebu snaga protiv Hrvata“, rekao je Milanović.

“Nama je zabranjeno biti u BiH. Mogu Turci, Austrijanci… Hrvati ne mogu. Hrvati su valjda opasni, raskomadat će BiH. Mi bi poslali par časnika“, rekao je.

“Ovo je otpor jednoj tlačiteljskoj politici nad Hrvatima u BiH. Evo, javio se i HAZU”, dodao je.

“Ovo je paranoična situacija za Plenkovića. HAZU je objavio dokument, tu je vjerovatno svoje prste imao Kusić, Reiner. U tom dokumentu zaista stoji nešto fascinantno o BiH. Ti akademici su prije mjesec dana, u vrijeme mira, oni su rekli da Hrvatima prava treba osigurati pod svaku cijenu”, rekao je Milanović.

“To je stav bliskih Plenkovićevih saradnika kad slobodno misle. Kad su pokoreni, onda ne misle. Ja ih pozivam da kažu što su mislili pod time da se ne treba pitati za cijenu”, dodao je Milanović.

“Plenković okolo ovo svodi na naš lični sukob. To je izdajstvo, tu nema ničeg ličnog. Ali kad bi on i ja uputili istu poruku, barem 75 posto hrvatskih građana bi to podržalo. Ovo je njegova sabotaža i privatna karijerna avantura, tačno vidim kuda smjera i gdje želi”, rekao je.

“Ovo nisu naše lične bitke, ja neman ništa za izgubiti. Ovo je Plenkovićevo ludilo”, rekao je. “On mora znati da nema ničeg ličnog. Ja ne znam šta će biti, ja radim da se izbjegne taj scanrij, da niko u BiH ne izgubi osim onih koji žele reketariti Hrvate”, dodao je.

“Turska će tražiti puno. Plenković je u kamere govorio da neće blokirati. Evo, blokirali su. Onda je hrvatski ministar govorio da Turska ima razloge. Isuse Bože. To je naš ministar”, rekao je.

“Plenković šeficu DORH drži kao oficira, vrši pritisak… Istovremeno njegov ministar, potpuno izopačen lik, sad ne isplaćuje dnevnice ni klapi Hrvatske mornarice, reketari ih. On je ohrabren činjenicom što nije osramoćen i otpušten i da je ostao ministar. To je jedan lopov koji je za nečiji račun opstruirao pravdu. DORH čeka da gospođa Đerek radi njihov posao. Jer ako nema Đerek nema pravde u državi”, rekao je Milanović.

“Sad vidimo nakon tri mjeseca rata u Ukrajini ti avioni bezvrijedni”, rekao je Milanović i dodao da bi trebalo vidjeti može li se tu nešto promijeniti.

“Taj korumpirani probisvijet je odlučio sazvati misu na Jarunu u 19 sati, a ovdje je program u 18 sati. I onda će valjda kazat da sam ga ja opstruirao. Time se ti ljudi bave, spletka, pakost…”, kaže.

“Neka vojni ordinarij zna, ako im crkva bude prazna, to je zbog Plenkovića i Banožića”, rekao je.

“Plenković nas vodi u uzurpatorsku autokratiju bez vladavine prava. Očito je sklopio neki dogovor s DORH-om. Biraj poštene ljude, ne polusvijet”, rekao je.

Hrvatski predsjednik komentarisao je i navijačke nerede

“Ja sam hajdukovac, malo sam subjektivan, ali prije svega predsjednik”, rekao je. “Vlada je ta koja određuje pravila na stadionima. Kad se ova vlada na to odluči, kad popiju tabletu za hrabrost, onda će se Torcida i BBB prema tome odnositi sa strahopoštovanjem. Stadioni nisu mjesto orgijanja i divljanja, ako imaš tu energiju idi na boks. Drugo, policija je trebala biti pripremljenija. Nevjerovatno mi je kako su došli u situaciju da policajac puca vatrenim oružjem”, rekao je.

“Postoji cijeli asortiman stvari kako se rješavaju ove situacije. Gumeni meci. Pucati iz pištolja na ljude, ko je to planirao? To je nezamislivo, ti ljudi su mogli biti mrtvi. To je problem vodstva. Ali prvi problem je da vlast ne poziva na dijalog Dinamo Hajduk, oni su pravno ništa. Izbore u Splitu ćete ionako izgubit jer oni ne glasaju za papke”, rekao je.

“Ali morat ćete se nekom zamjeriti kao što se i ja zamjeram švedskim fašistitma”, rekao je.

Rekao je da će vidjeti hoće li ići na finale Kupa Hrvatske.

“Vidjet ću, ne znam što bih u ovoj klimi. Zvali su me, zvali su i iz Dinama u nedjelju ali nisam mogao doći”, rekao je.

“Ja ne mrzim Dinamo”, dodao je.

O inflaciji

“Visoka je, osjećaju je ovi koji daju krv, oni žive od penzija. Ovi koji imaju kao Zovko u Briselu, njima je svejedno, njima je ionako gorivo subvencionirano. Da, država bi trebala nešto napraviti. Sad je jasno šta sankcije rade, jedino Amerikanci i Kinezi nemaju problema. Treba nešto napraviti”, rekao je.

“Da, ući ćemo u euro, tu nas ne mogu zaustaviti. Ne mogu ni za Schengen”, kaže.

