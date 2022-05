Nestabilno vrijeme u BiH, lokalni pljuskovi se očekuju u pojedinim dijelovima zemlje

U Bosni i Hercegovini danas sunčanije prije podne, ali i dalje nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom Bosne i sjeveru Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jače naoblačenje sa sjevera tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

U Hercegovini vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Uz grmljavinske oblake će biti i jačih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U subotu u Bosni oblačno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini djelomično vedro. Padavine se očekuju na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena, na jugu od 26 do 29 stepeni.

Za nedjelju se u Bosni i Hercegovini najavljuje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini jugo, a u Bosni vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 26 stepeni.