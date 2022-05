Nezaposlenim porodiljama u FBiH mjesečno će biti uplaćeno minimalno 298 KM

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na jučerasnjoj sjednici je usvojio Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakonom je određeno da će naknade za porodilje iznositi 298 KM, a dječji dodatak 103 KM.

Za zakon je glasalo 35 delegata, dok je jedan bio suzdržan. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je kako su postojeća zakonska rješenja sadržavala diskriminatorne odredbe.

“Cilj je bio otkloniti nepravdu koja je bila uvjetovana mjestom prebivališta korisnika, uspostaviti pravičan i fiskalno održivi sistem materijalne podrške porodicama s djecom, ujednače prava djece u Federaciji, ublaže posljedice siromaštva porodice te pomogne obiteljima u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece”, kazao je Drljača.

Vlada FBiH je nakon dodatnih konsultacija dodala prijedlogu zakona 12 amandmana, koji su postali sastavni dio teksta. Osnovica za obračun ova u oba slučaja je najniža plata isplaćena u FBiH, u skladu sa Zakonom o radu.

Prava će ostvarivati djeca do navršene 18. godine ako su primanja te porodice do 40 posto najniže plate, pod uvjetom da se to dijete ne nalazi u hraniteljskoj porodici ili ustanovama socijalne zaštite. Dječji dodatak će iznositi 19 posto ili 103,7 KM, što je nekoliko puta više nego što je to bio slučaj, a cilj je ublažiti posljedice teških socijalnih situacija.

Porodilje koje nisu u radnom odnosu ili su na redovnom školovanju će ostvariti pravo bez dodatnih uvjeta, što će iznositi 55 posto najniže plate i isplaćivat će se u periodu od 12 mjeseci. To će iznositi 298 KM, a kantoni imaju pravo da taj iznos povećavaju.

Materijalna podrška obiteljima s djecom, prema odredbama zakona, ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici, piše Bljesak.