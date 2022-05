Predsjednik Slovenije predlaže da EU odmah odobri BiH status kandidata

Predsjednik Slovenije Borut Pahor prisustvuje na Sarajevo Business Forumu na kojem je predložio promjenu pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, odnosno, brzu dodjelu toj zemlji statusa kandidata za članstvo nakon čega bi se ponovo insistiralo na provođenju preduslova koje je Evropska komisija postavila pred BiH još 2019. godine.

Pahor je kazao kako je svima jasno da je politička stabilnost preduslov ekonomskog razvoja, a regija zapadnog Balkana i dalje je prostor političke nestabilnosti.

Ocijenio je da stalno prijeti nestabilnost prouzrokovana bugarskom blokadom makedonskih pregovora o članstvu u EU što se prelijeva i na Albaniju, izostankom napretka u pregovorima Srbije i Kosova ali i unutrašnjim problemima koje ima BiH.

Pahor vjeruje kako je možda najvažnije riješiti zastoj u slučaju Bosne i Hercegovine pred koju je postavljeno 14 prioriteta koje valja riješiti kako bi dobila kandidatski status. Zastoj na tom planu traje već duže od dvije godine, a slovenski predsjednik sada predlaže da se BiH ipak da takav status kao važan politički signal o postojanju jasne evropske perspektive te da se nakon toga radi na ispunjenu postavljenih kriterija.

Pojasnio je kako je integracijski proces zbog prevelike sporosti prouzrokovao rast nacionalizma i potakao neprihvatljive ideje o promjenama granica u regiji.

Predložio je stoga da se o proširenju razmišlja kao o najvažnijem pitanju koje je posebno dobilo na značaju nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Podržavam ubrzani pristup Ukrajine, no, želim ubrzani pristup i kada je riječ o BiH. Ne znam je li ovo izvodivo i koliko će biti komplikovano postići konsenzus oko ovoga, no, to mi se čini trenutno najproduktivnijom idejom kada je riječ o postupku proširenja”, kazao je Pahor dodajući kako je potrebno iskoristiti sadašnji trenutak i pomoći BiH jer je to od ključne važnosti ne samo za nju nego i za stabilnost cijele regije.

Dodao je da je sada potrebna odlučna podrška iz Brisela da bi se i ljudima u BiH pokazalo da je evropska perspektiva dostižna.