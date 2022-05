Profesionalni vozači iz BiH masovno odlaze u EU

Odlazak vozača u zemlje Europske unije jedan je od gorućih problema transportnih prijevoznika u Bosni i Hercegovini.

Veliki problem predstavlja rast cijene goriva i rezervnih dijelova, poručuju iz Vanjskotrgovinske komore BiH. Građani već plaćaju skuplje putne karte, a zbog svega uskoro bi moglo doći i do reduciranja putnih linija.



Odljev vozača, poskupljenje goriva, rezervnih dijelova, repromaterijala i guma samo su neki od problema sa kojima se cestovni prijevoznici i privrednici susreću.



Prijevoz putnika je u ožujku poskupio za oko 15 posto, a uskoro moglo bi doći i do smanjenja broja putnih linija.



”Ako se nastavi trend rasta cijena goriva sigurno će doći do novog poskupljenja prijevoza. Određeni vidovi prijevoza putnika će ostati bez prijevoza. Nećemo imati dovoljno vozača da pokrijemo sve poslove koje smo do sada radili. Odnosno, prijevoznici će se orijentirati na one poslove koje mogu obavljati”, kazao je Saudin Parić, potpredsjednik Udruženja prijevoza putnika VTKBiH.



Sa problemima domaćih prijevoznika upoznati su i u zemljama EU, kaže Marijan Baneli, prometni lobist za EU. Kaže da će propasti neki prijevoznici, ali cestovni prijevoz u BiH neće. (vijesti.ba)