Prognoza za vikend: Temperature skaču do 34 stepena, evo kada se očekuju obilnije padavine

U ponedjeljak se očekuje umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Široki Brijeg 7, Bugojno 8, Ivan-sedlo 9, Bjelašnica, Drvar i Sarajevo 10, Bihać, Jajce i Livno 11, Sanski Most i Zenica 12, Tuzla 13, Grude 14, Mostar 16, Gradačac 17 i Neum 18 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 954 milibra, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab uglavnom zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prvog dana vikenda očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili krajem dana ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. U kasnim večernjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 19, a dnevna od 26 do 32, na sjeveru Bosne 34 stepena.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim područjima Bosne.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.