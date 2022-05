Španski El Pais svrstao Stari most u Mostaru među 20 najnevjerovatnijih mostova Evrope

U članku objavljenom u uglednom španskom listu El Pais, Stari most u Mostaru nalazi se na listi najnevjerovatnijih mostova Evrope, a zauzeo je visoko četvrto mjesto.

Tekst El Paisa napominje kako se mostovi koriste za prelazak rijeka ili dolina, a ponekad su i spektakularna monumentalna i simbolična djela.

Lista obuhvata različite građevine počev od historijskih dragulja poput Karlovog mosta u Pragu do modernih inžinjerskih konstrukcija koje prelaze mora i povezuju zemlje, vrtoglavih visećih šetnica ili nevjerovatnih vijadukta, poput vijadukta Millau preko rijeke Tarn u Francuskoj.

Među spomenutim spektakularnim i monumentalnim arhitektonskim djelima našao se i Stari most, za koji se navodi: “Od 1566. godine ovaj Stari most povezuje mostarske četvrti uzvišenom krivinom koju razdvaja rijeka Neretva. Međutim, postao je simbol barbarstva: 1993. godine, tokom rata u Bosni, Hrvatska vojska uništila je ovo drevno inžinjersko remek-djelo.”

Dodaju kako mu je danas “vraćen nekadašnji sjaj i ponovo je otvoren za ronioce, koji za oko 25 eura mogu zaroniti u hladne vode rijeke”.

Na prvom mjestu liste našao se viseći most Carrick-A-Rede u Sjevernoj Irskoj, Galata most u Istanbulu, te Oresund koji povezuje Dansku i Švedsku.

Titlis Cliff Walk u Švicarskoj slijedi Stari most, a prvih deset čine i: Karlov most u Pragu, vijadukt Millau u Francuskoj, most Vasco de Gama u Lisabonu, most Evropa u Austriji te most Trift u Švicarskoj.

Preostali mostovi koji čine top 20 Evrope su: Dvorski most u St. Peterburgu, vijadukt Göltzschtal u Njemačkoj, most Mes u Albaniji, most Forth u Škotskoj, Peak Walk u Švicarskoj, Zmajev Rep u Njemačkoj, pješački most Charles Kuonen u Švicarskoj, Most uzdaha u Veneciji, Puente Nuevo u Španiji te Titan-RT u Njemačkoj.