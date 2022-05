U Bundestagu uskoro odluka o angažmanu njemačkih vojnika u BiH?

Vlada Njemačke ne odustaje od namjere da u BiH pošalje njemačke vojnike u sklopu misije EUFOR Altea, a kako saznaju “Nezavisne novine”, uskoro će u Bundestagu biti donesena i konkretna odluka kojom će taj angažman biti odobren.

Još jedna debata o BiH



Također, Nezavisne saznaju da će se o BiH povesti još jedna debata, a moguće su i konkretne odluke nakon što je propao pokušaj da se na nivou Evropskog vijeća donese odluka o sankcijama, jer se tome usprotivila Mađarska.

Podsjećanja radi, ovoj odluci se u četvrtak usprotivio član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je mišljenja da zbog historijske uloge Njemačke u BiH i na Balkanu ne bi trebalo da dođe do ovakvog raspleta situacije.

– Mislim da to ne treba. Hoću javno da kažem da Nijemci sa stanovišta vojnog prisustva ne asociraju na dobra vremena i dobar položaj za naš narod.



Ne kažem i ne želim da izvlačim paralelu, ali Altea može da ostane u mandatu koji je bio prije izlazaka i uznemiravanja naših ljudi – rekao je Dodik.



S druge, pak, strane, u FBiH pozitivno gledaju na najavu da se Bundesver vrati u BiH.

Snažniji angažman Njemačke



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je prošlog mjeseca nakon razgovora s ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock podržao pojačanu ulogu te zemlje.



– Možemo očekivati snažniji angažman Njemačke u BiH i području zapadnog Balkana te cijelog šireg regiona. Njihov snažniji angažman trebalo bi svima da nam pomogne, a za to je potrebno normalno funkcionisanje institucija BiH – istakao je Džaferović.



U tom trenutku zvanično nije bila poznata njemačka namjera da se ojača EUFOR, ali je očigledno Džaferović nešto o tome znao.



U Bundesveru zasad nemaju informaciju o njihovom eventualnom budućem angažmanu i ističu da je to politička odluka. Oni samo navode podatke o svom dosadašnjem angažmanu i ističu da je Bundesver u BiH imao pozitivan doprinos, te da se radi o najdužoj vojnoj misiji u historiji Vojske Njemačke.



Ističu da je u BiH i Hrvatskoj bilo angažovano čak 63.000 njemačkih vojnika u raznim misijama. Navode i da je stabilizacija situacije u BiH od 2004. do 2011. godine omogućila redukovanje njemačkog prisustva, kada je broj vojnika sa 6.500 postepeno redukovan na samo 15.

“Šesnaestog novembra 2012. godine je završeno njemačko učešće u operaciji EUFOR Altea. Posljednji njemački vojnici svoj su angažman okončali 27. septembra 2012. godine, a 16. novembra je završen i njemački udio u rezervnom bataljonu”, naglašavaju oni.



Jačanje EUFOR-a

Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, uvjeren je da će doći do jačanja EUFOR-a, jer su SAD nakon izbijanja ukrajinske krize odlučne da ojačaju vojno prisustvo Zapada na teritoriji zapadnog Balkana, pa samim tim i u BiH.



– Jasno se vidi da im je stalo da sada imaju jače i izraženije prisustvo u BiH nego na Kosovu. To govori o njihovom diskursu. Oni BiH vide kao potencijalnu tačku krize – govori Radić za “Nezavisne novine”.



Prema njegovom mišljenju, najveći izazov za Misiju EUFOR bi mogao biti veto Rusije na produžetak mandata u novembru ove godine, ali sugeriše da i za to postoji američki plan kako bi se postupilo u toj situaciji.

Inače, u srijedu tokom rasprave o BiH u Vijeću sigurnosti UN-a, Ana Evstigneeva, zamjenica ambasadora Rusije, je rekla da je njena zemlja zabrinuta načinom na koji se trenutno odvija Misija EUFOR-a Altea.

– U martu je došlo do udvostručivanja kontigenta bez ikakve koordinacije. Na ulicama su patrole s teškim oružjem, što izaziva paniku među građanima – rekla je ona.





(Nezavisne novine)