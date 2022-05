Vrijeme u naredna tri dana

Drugog dana vikenda očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.05.2020 (Ponedjeljak)., umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 24.05.2020 (Utorak)., u Bosni malo do umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana, razvojem oblačnosti ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.