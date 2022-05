Žuto more zbunilo kupače na Jadranu

Već danima more na Kvarneru žute je boje. Osim mora, žuti se i plaža. Ipak, kupačima u prvim ljetnim radostima to ne smeta.

“Jučer je bilo grozno, ali to je sve priroda i cvjetanje mora. Toplije je nego inače tako da nije ništa strašno”, rekao je za Dnevnik Nove TV Vedran iz Rijeke. “Nije me ovo otjeralo s plaže. Zašto bi me otjeralo? Mislim, ne moramo ići u vodu baš kad naiđe pa se makne sve, to je normalno”, istaknula je Mira iz Rijeke.

Cvjetanje mora

No, neke je građane pojava zabrinula. Dojave su stigle i do Lučke uprave. Oni su kazali kako se spojilo cvjetanje mora s visokom koncentracijom peludi što je stvorilo žutu boju, prenosi Dnevnik.hr. “Uslijed cvjetanja crnogorične vegetacije i hrasta, pelud se skuplja na mnogim pozicijama u Riječkom bazenu. (…) Zbog mirnog vremena, odnosno zbog oslabljene cirkulacije, sluzave nakupine se uglavnom nalaze na površini”, priopćili su iz Lučke uprave Rijeka. Cvjetanje mora prirodna je pojava koja se povremeno javlja i u otvorenim i u obalnim vodama. “Usljed povoljnih atmosferskih prilika kao što je nagli porast temperature, čemu svi svjedočimo, uz hranjive tvari koje se nalaze u moru, da je došlo do pojačanog razmnožavanja rasta fitoplanktonskih algi. Uglavnom se radi o dijatomejama, no trebalo bi to izanalizirati. Ali, uglavnom je o njima riječ”, rekla je za Dnevnik Nove TV inženjerka biologije Milvana Arko Pijevac.

Opasnosti za kupače?

A je li dobro u takvom moru potražiti spas od gotovo ljetnih vrućina? “Naše autohtone vrste fitoplanktona koji nabuja u ovakvim okolnostima nisu štetne za zdravlje ljudi. Međutim, ipak bi ljudima preporučili da izbjegavaju kupanje u blizini ovakvih žutih, pa moguće i sluzavih nakupina i da svakako se detaljno istuširaju i isperu kožu nakon izlaska iz mora”, rekla je Darija Vukić Lušić, koordinatorica aktivnosti mikrobiologije voda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dokad će ova pojava trajati, kažu stručnjaci, teško je reći. Sve ovisi o miješanju mora, strujama, temperaturi, vjetru i oborinama.