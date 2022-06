Danas u BiH uglavnom sunčano, temperature i do 33 stepena Celzijusa: Kakvo će vrijeme biti za vikend

U Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavat će sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost.

U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne.

Poslijepodne lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na jugu i jugoistoku Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

Biometeorološke prilike i dalje su povoljne, mada bi povremeni pljuskovi mogli djelimično remetiti ugođaj.

Tokom prijepodneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz nešto izraženiji osjećaj sparine, zbog čega bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Sutra, prvog dana vikenda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

U nedjelju pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa.