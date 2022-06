Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme ali i dalje nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će mjestimično biti i intenzivnija, a lokalno je muguća i pojava grada. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

U četvrtak, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uz kišu i pljuskove, lokalno je muguća i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne jugo, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stupnjeva.

U petak sunčanije na jugu. U većem dijelu zemlje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 24 stupnja.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, na jugu do 28 stupnjeva.