Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana?

Prema prognozi FHMZ-a, danas će u BiH preovladavati sunčano uz umjerenu naoblaku. Više oblačnosti prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi su mogući na istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu do 31°C.

U ponedjeljak, 13.06.2022., preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji na području Krajine i sjevera Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32°C.

U utorak, 14.06.2022., u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U srijedu, 15.06.2022., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 33°C.