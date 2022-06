Koliko košta noćenje za četveročlanu porodicu na Jadranu?

Na omiljenim otocima u Hrvatskoj teško je pronaći smještaj ispod 150 eura. Iznimno popularna Komiža već prije nekoliko mjeseci počela se jako dobro puniti. Špica sezone odavno je rasprodana što se tiče odlično uređenog i cjenovno prihvatljivog smještaja.

Za četveročlanu porodicu od 11. do 17. jula na Komiži nema ništa ispod 150 eura po noćenju. Ima vila do 500 eura. A na Airbnb-ju nudi se tek desetak smještanih objekata. Slično je i na ostatku Visa. U ponudi su apartmani i vile od 100 do 1000 eura. Ima tu svega, od potpunih rupa do perfektno uređenih vila koje itekako zaslužuju visoke cijene.

Sedam noćenja u Makarskoj za četveročlanu porodicu je 630 eura. U Makarskoj su cijene, očekivano, nešto niže nego na Visu. Kreću se od 80 do 250 eura po danu, a smještaja je puno više. Solidan stan izvan centra grada četveročlanu porodicu bi za sedam noćenja koštao, prema onome što zasad vidimo, oko 700 eura. Žele li nešto skuplje, mogu uzeti stan s bazenom za 1.269 eura po noćenju.

U Neumu upola jeftinije

Ekipa portala index.hr provjerila je i kakva je situacija u Neumu. Dok u Hrvatskoj smještaj uglavnom košta po 100, 200 eura, na rivijeri Bosne i Hercegovine cijene su mahom dvocifrene. Dosta se apartmana može pronaći za manje od sto eura, što je svakako povoljnije. Pronašli smo vrhunski uređen stan za 370 eura za sedam dana boravka, odnosno pet noćenja, za četveročlanu porodicu. Međutim, kada je riječ o vilama s bazenom, cijene su tu, barem prema onome što je zasad viđeno, za sedam dana u julu gotovo iste kao i na hrvatskoj obali.

Dubrovnik nudi raznolikost. Ima stanova od 80 eura, ali ima i vila od 400 eura, pogotovo kada se ide prema Mokošici. U centru je ipak drugačija priča. Stari grad izgleda mahom rasprodan. Smještaj koji je ostao slobodan cjenovno se kreće iznad 150 eura pa bi, uz naknade za usluge, četveročlana porodica za boravak ovdje platila i do 757 eura, što je za pedesetak eura više nego u Makarskoj.

U Hvaru sedam dana u apartmanu 1.751 euro

No Dubrovnik je melem za džep kad pogledate grad Hvar. Ondje su cijene očekivano paprene. Izgleda kao da se na izvansezonske cijene samo nadodaju nule. Pa tako apartmani u Hvaru koštaju od 155 eura (toliko košta najpovoljniji koji su novinari uspjeli pronaći) do 1.256 eura. Ima onih od 500, 300 i 800 eura i uglavnom su sve cijene uočljivo iznad prosjeka ostatka obale.

Jelsa, Hvar

Moglo bi se reći da je standard za noćenje u julu u Hvaru u apartmanu za četveročlanu porodicu oko 280 eura, što bi značilo da će oni za sedam dana boravka platiti 1.751 eura.

Sućuraj i Jelsa su isto na Hvaru, a cijene su drastično niže. Dobro je znati da otok Hvar ne čine samo razvikane turističke zone. On nudi brojna mala sela u svom centru, pa je preporuka posjetiti Brusje, Velo Grablje, Dol ili Vrbanj, gdje će uskoro krenuti berba lavande i ondje pronaći smještaj u stanu u divnoj kamenoj kući za šezdesetak eura te putovati autom desetak kilometara do prve plaže ili gdje god poželite.

Jelsa je također puno jeftinija alternativa Hvaru, a ni Sućuraj, koji nudi bogatu povijest i autohtonu sortu vina, nije skup. Usporedbe radi, četveročlana porodica u Jelsi ili Sućurju mogla bi pronaći smještaj od sedam noćenja za 500 eura, a sve je to isti otok koji se autom prođe u sat vremena vožnje.

Na Pagu radije odaberite Kolan ili Šimune nego Zrće ili Novalju

Hvar je dosta sličan Pagu po tome što postoje razvikane zone, poput Zrća i Novalje, i mirne oaze, poput Kolana i Šimuna, gdje možete do besvijesti uživati u vrhunskoj hrani i jeftinijem smještaju, ako već nije rasprodan. U Novalji je prosjek po noćenju, barem iz priloženog s Booking.coma i Airbnb-ja, stotinjak eura. Za četveročlanu porodicu to je ukupno 763 eura s naknadama za 7 noćenja.

Metajna, Pag

U Metajni se već može naći smještaj za sedamdesetak eura, ali i najbolje plaže. U centru grada Paga još sad ima smještaja za 60 eura, što bi za sedam dana bilo 467 eura s naknadama. Uopće nije loše. Među povoljnijima tu je i apartman smješten baš na trgu u strogom centru grada.

Istra je uvijek dobra ideja. U srcu poluotokan nalazi se i renovirana kamena kuća s bazenom za 84 eura po noćenju. Iznajmljuje se cijeli prostor, ima klimu, parking, sve što je potrebno. Četveročlana porodica za ovo bi trebala platiti oko 600 eura.

Ako pretpostavimo da su u četveročlanoj porodici oba roditelja zaposlena, to bi značilo da bi morali potrošiti obje plaće samo da plate apartman u kojem će boraviti sedam dana na Hvaru i sigurno najmanje jednu plaću za prijevoz do tamo, hranu i druge potrepštine, piše index.hr