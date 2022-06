Meteorolozi objavili prognozu do kraja juna: Stižu temperature od 35 stepeni

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je danas srednjoročnu vremensku prognozu, za period od 13. do 28. juna ove godine.

Kako su naveli, do 22. juna, u Bosni, prognozira se pretežno sunčano i stabilno vrijeme.

Od 23. juna do kraja mjeseca, pak, očekuju se padavine u vidu povremenih lokalnih pljuskova.

U Hercegovini, do kraja prognoznog perioda, izgledno je stabilno, sunčano i toplo vrijeme.

U periodu do 20. juna temperature se očekuju u granicama prosječnih za mjesec juni.

Minimalne vrijednosti u Bosni od 11 do 16, u Hercegovini od 17 do 22 °C, a maksimalne od 26 do 31 stepen u Bosni, u Hercegovini od 29 do 34 °C.

Od 21. juna prognoziraju se temperature više od prosjeka.

Jutarnje u Bosni od 17 do 22, u Hercegovini od 19 do 24 °C.

Danju u Bosni, vrijednosti maksimalnih temperatura zraka kretaće se od 29 do 34, u Hercegovini od 30 do 35 °C.