Metorolozi objavili “žuto upozorenje” za danas: Pročitajte prognozu do četvrtka

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano.

Zbog očekivanih vrelina, upaljen je žuti meteoalarm, a meteorolozi upozoravaju:

“Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 12; Ivan-sedlo 14; Bugojno, Drvar 16; Sanski Most 17; Banja Luka, Jajce, Livno, Prijedor i Sarajevo 18; Doboj 19; Bihać, Grude, Trebinje, Tuzla i Zenica 20; Mostar 21; Bijeljina 22; Gradačac 23°C.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32°C.

U utorak u jutarnjim satima se očekuju prolazni lokalni pljuskovi sa grmljavinom u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Kasnije lokalnih pljuskova može biti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 34°C.

U srijedu preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C.

U četvrtak prognozira se porast naoblake u Bosni koja će donijeti nestabilnost i usloviti u drugoj polovini dana lokalne pljuskove i grmljavinu. Sunčanije i bez padavina u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.