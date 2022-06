Ministrima i poslanicima povećanje plata do 500 KM, a policajcima i vojnicima samo do 100 KM

Odbijen prijedlog poslanika Jasmina Emrića da Tužilaštvo BiH istraži rad, djelovanje i postupanje Ministarstva financija i trezora BiH i utvrdi sve okolnosti i eventualnu odgovornost zbog čega je prekršen član 10. zakona o financiranju institucija BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici raspravljali su o Prijedlogu budžeta i institucija za 2022. godinu koji je usvojen u prvom čitanju. U toku je sjednica Komisije za finansije i budžet koja se treba izjasniti o amandmanima na budžet, nakon čega treba uslijediti glasanje o budžetu u drugom čitanju.

Poslanik Damir Arnaut (NS) kritikovao je povećanje osnovice za obračun plata, jer kako je kazao plate će najviše biti povećane onima koji ionako imaju dobra primanja, a najmanje onima koji imaju najniže plate.

Ovo povećanje se odnosi samo malim dijelom na ljude kojima je najviše potrebno. Evo podataka, 22 posto se povećava budžet, a 18 posto plate se povećavaju u ovom parlamentu, dok se 16 posto povećavaju u Predsjedništvu BiH, a u Ministarstvu odbrane, vojnicima koji imaju jako loše radne uslove, a jako male plate, njima se povećava samo šest posto. Za SIPA-u i Graničnu policiju ide povećanje plate samo sedam posto. Ovaj budžet je dizajniran tako da poveća plate za gotovo četvrtinu izabranim i imenovanim zvaničnicima i savjetnicima, a stovremeno da minorno poveća plate onima koji najviše zaslužuju, a to su vojnici i policajci – kazao je Arnaut.

Poslanik Predrag Kožul (HDZ),replicirao je Arnautu, kazavši da se povećanje vrijednosti boda na 530 KM odnosi na sve, ali je priznao da će povećanje biti veće za oni koji već imaju visoke plate.

– Ali, relativno povećanje u postocima je za sve uposlene, kazao je Kožul.

Arnaut je kazao Kožulu da umjesto procenata može govoriti i u brojkama, koje su veoma jasne.

– Ovi procenti ne lažu. Da prevedem u brojke, to znači da će ministru plata skočiti za oko 500 KM, a policajcu i vojniku do 100 KM. Pustite to što svi imaju isti procenat. Startna pozicija je nejednaka. To je ono što ljudi razumiju. Pustite vi bodove – kazao je Arnaut na što Kožul nije imao više argumenata da brani svoj stav.

Poslanik Jasmin Emrić(NES) je kritikovao vlast koja ne poštuje rokove propisane zakonom, te zatražio odgovornost Vijeća ministara BiH.

– Mene zanima ko je odgovoran za ovakav nezakonit rad, te kako možemo procesuirati i sankcionirati one članove Vijeća ministara koji rade suprotno zakonu i provode samovolju. Čini mi se da dok god netko od rukovodilaca i članova Vijeća ministara ne završi u zatvoru nastavit će se ova već uobičajena praksa slobodnog ponašanja, svaštarenja, bez odgovornosti i obaveze prema ovom uvaženom domu koji ih imenuje. Predlažem zaključak da Predstavnički dom PS BiH poziva Tužilaštvo BiH da istraži rad, djelovanje i postupanje Ministarstva financija i trezora BiH, utvrdi sve okolnosti i eventualnu odgovornost zbog čega je prekršen član 10. zakona o financiranju institucija BiH, te utvrdi okolnosti zašto nije u skladu s propisanim rokovima donesen nacrt zakona o budžetu – kazao je Emrić.

Emrićev zaključak nije usvojen, jer nije bilo dovoljno glasova iz entiteta RS.

Vijeće ministara BiH je početkom juna usvojilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, koji je upućen Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom predlagaču.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 819.189.119 KM.

Ukoliko Predstavnički dom danas usvoji Zakon o budžetu institucija BiH, da bi stupio na snagu treba ga usvojiti i Dom naroda PSBiH.

