Nestabilno vrijeme za vikend

Danas će u većem dijelu naše zemlje prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne postepeno naoblačenje. Tokom poslijepodneva ponegdje u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za vikend i početak naredne sedmice najavlju nestabilno vrijeme s kišom.

U subotu 04.06.2022., u jutarnjim satima na istoku Bosne pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u ostatku zemlje sunčano. Poslije podne prolazan porast naoblake, što u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 °C.

U nedjelju 05.06.2022., sunčano. Poslije podne umjeren porast naoblake može usloviti lokalne pljusove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

U ponedjeljak 06.06.2022., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C.