Novi udar na vozače: Litar dizela u Federaciji i do 3.56 KM!

Nova sedmica sa sobom donosi novu neizvjesnost za sve one koji svoj hljeb zarađuju na putevima širom Bosne i Hercegovine. Nema naznaka da bi u skorije vrijeme mogla da se “unormale” cijene goriva ili barem da se fiksiraju.

Svako malo vozače pogodi novo poskupljenje. Tako u Sarajevu danas litar dizela košta između 3.31 i 3.56 KM. Ni benzin nije puno jeftiniji, litar u glavnom gradu BiH zavisno od benzinske pumpe varira između 3.21 i 3.51 KM.

Visoke cijene goriva nisu pogodile samo glavni grad BiH. U Mostaru litar dizela košta od 3.26 KM do 3.56, a cijena benzina se kreće od 2.81 do 3.51. Iste cijene dizela su i u Zenici, s tim da u gradu čelika benzin ide od 3.16 do 3.46 KM.

I Tuzla prati poskupljenja. Litar dizela ide od 3.31 do 3.56 KM, a benzin od 3.06 pa do čak 3.61 KM. Ništa bolje nije ni u Bihaću. U gradu na Uni cijena litre dizela se kreće od 3.26 do 3.56 KM, dok je benzin od 3.16 do 3.36.

Podsjećamo, prema podacima Vanjskotrgovinske komore BIH cijena benzina prošle godine bila je 2.14 KM, a dizela 2.05 KM po litri. Inače, kako je reporter “Avaza” zabilježio, u Crnoj Gori litar dizela prelazi nešto više od 3 KM, jer je Vlada Crne Gore snizila akcize za 50 posto.

AVAZ