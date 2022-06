Odmor u Neumu znatno skuplji, ali opet najjeftiniji na Jadranu

Pandemija je odavno zaboravljena i došle su nove nedaće. Opet se može na more, no sve je puno skuplje. Tako i u Neumu koji je opet najjeftiniji na Jadranu. Idila bez gužve i buke, sunce i toplo bh. more – tako svoj boravak u Neumu opisuju domaći gosti koji tradicionalno već godinama u ovom razdoblju ljetuju u Neumu, javlja N1.

Građani osjete razliku

Trenutni gosti u Neumu radije biraju sami početak ili kraj turističke sezone u Neumu za odmor s obzirom na to da tada nema velikih gužvi na plaži, pa tako sebi priušte najbolji odmor. Ove sezone odmor je nešto skuplji u odnosu na prethodne godine. No u svakom slučaju, kažu, isplativija je opcija ljetovati u vlastitoj zemlji. Sulejman iz Busovače za N1 kaže da je “malo skuplje sada”. “Ako ćeš doći na more moraš doći spreman. Meni je Neum najbolji, ja sam navikao ovdje uvijek dolazim, cijene nisu baš prihvatljive, ali to sam izabrao i tu dolazim”, rekao je Mirza, također iz Busovače. “Lijepo je ovdje, lijepa je plaža, nema gužve, a cijene su visoke u odnosu na prošlu godinu”, rekla je Vaska iz Mostara. Cijene u restoranima porasle su do 20 posto. Za dvije kafe, gosti u pojedinim mjestima u Neumu izdvojit će čak 8 KM. “Hrana je poskupila 15 do 20 posto. Poskupila nam je i nabavka robe, troškovi energije, kao i svi drugi troškovi poslovanja poskupili su i više od toga i mislim da je ovo minimum koji se morao postaviti sada”, naveo je Stanko Raič, vlasnik jednog restorana.

Cijene hotela i privatnih smještaja skuplje su za 15 posto, no hotelijeri kažu da su cijene dosta pristupačnije u odnosu na ostatak Jadranske obale. “Mislim da to neće uticati na booking, nego će biti još bolji. Vidimo u Hrvatskoj cijene hotela koje su skočile za 40 do 50 posto i već im je 80 posto smještajnih kapaciteta popunjeno. Tako da se mi nadamo velikom priljevu i domaćih gostiju ali i inozemnih koji su nam zadnje dvije godine bili u deficitu”, istaknuo je Davor Krešić iz Udruženja hotelijera Neum.

Što nudi Neum?

Iako predsezona nije na razini 2019. godine, očekuju da će u narednim mjecima na noćenjima u Neumu biti oko 18 hiljada gostiju svakog dana, što je ujedno i maksimum smještajnih kapaciteta. “Predsezona je bila dobra, za postsezonu su također dobre najave tako da su to neki dobri trendovi oporavka turizma, mislim da smo na dobrom putu i da bi se kroz godinu dvije mogli vratiti na 2019. godinu”, rekao je Branimir Butigan iz Udruženja hotelijera Neum.

Novi turistički procvat Neuma predstavljat će dugo čekana brza cesta Stolac-Neum koja bi u julu trebala biti službeno otvorena. “Čekali smo je 40 godina, napokon smo dočekali. Povezivanje unutrašnjosti, lakši i jednostavniji dolazak do Neuma i mislim da je to jedan dovoljan razlog zbog čega je ona nama toliko bitna, godinama smo bili izolirani”, naglasio je načelnik Neuma Dragan Jurković. Osim lijepih plaža i sunca, Neum nudi i manifestaciju “Neumsko ljeto, a tokom proteklog razdoblja vrijedno se radilo se na renoviranju hotela, uređenju šetnica, a uvedene su i jednoobrazne kućice, sve s ciljem poboljšanja ponude i privlačenja što većeg broja gostiju.