Poboljšanje vremenskih prilika u BiH, temperature će rasti do 33 stepena

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nakon kišnog vikenda, našu zemlju u narednim danima očekuje poboljšanje vemenskih prilika.

Kako stoji na stranici FHMZ-a, u BiH će danas preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

“U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji na području Krajine i sjeverne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32°C. U Sarajevu sunčano uz umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.”, stoji na stranici FHMZ-a.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost.

“Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C”, dodaju iz FHMZ-a.

U srijedu se u našoj zemlji pčekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33°C”, navode iz FHMZ-a.