Prognoza do kraja sedmice: Osvježenje u petak, za vikend ljetni dani

Ujutru i tokom dana biće sunčano i veoma toplo, a lokalno i vruće, uz malu dnevnu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost i temperaturu vazduha od 26 do 31 stepen Celzijusov.

Prema večernjim satima očekuje se porast oblačnosti na zapadu, koja u noći ponegdje može donijeti koju kap kiše.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 19, u višim predjelima od osam stepeni, a dnevna od 26 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.

Puhat će slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

U petak se očekuje prolazno naoblačenje koje će uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme najavljeno je za subotu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 29 stepeni.

U nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.