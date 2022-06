Prvi temperaturni rekord u BiH oboren: U Zenici izmjereno 40 stepeni Celzijusa

Paklene vrućine koje su pogodile našu zemlju donijele su i prvi temperaturni rekord za ovaj mjesec i to u Zenici, gdje je jučer izmjereno, čak, 40 stepeni Celzijusa.

Potvrdio je to i Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

– Nadmašen je rekord od prošle godine za 0,4 stepena. 23. juna 2021. godine izmjereno je 39,6 stepeni što je bilo za 0,8 stepeni više u odnosno na prethodni rekord izmjeren 30.06.2012. godine, a koji je iznosio 38,8 stepeni – rekao je Krajinović,

Eto u Zenici u deset godina tri rekorda za ovaj mjesec, a to se poklapa idealno sa mojom pričom da će ekstremi biti češći i intenzivniji kao posljedica klimatskih promjena-objavio je Krajinović na društvenim mrežama.

Zenica je za stepen bila toplija od Mostara u kojem je jučer izmjereno 39 stepeni.

Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stupnjeva.