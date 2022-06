Stiže nam još vreliji toplotni val, temperature će rasti do 40 stepeni

utarnja temperatura će iznositi od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće.

Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura će iznositi od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će od 18 do 20, a dnevna od 34 do 36 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U utorak će biti sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. U drugom dijelu dana lokalno slabi pljuskovi su mogući ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U srijedu također sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U četvrtak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.