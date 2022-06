U BiH oblačno vrijeme s jačom kišom, izdato narandžasto upozorenje

U Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme, s jačom kišom u Bosni. U Hercegovini slabije padavine se prognoziraju u sjevernim područjima.

Upaljen je narandžasti meteoalarm zbog očekivanih količina padavina.

Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepeni, na jugu od 23 do 27 stepeni.

U subotu 11.06.2022., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavine na području istočne i sjeveroistočne Bosne, gdje se očekuje i grmljavina. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje slad do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 °C.

U nedjelju 12.06.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. Lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 °C.