U narednim danim nestabilno vrijeme s kišom

Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 °C.

Prema prognozi Federalnog hidrometereološkog zavoda u naredna tri dana očekuje nas nestabilno vrijeme sa kišom,pljuskovima i grmljavinom.

U utorak 07.06.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima intenzivniji padavine sa grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 °C.

U srijedu 08.06.2022., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U četvrtak 09.06.2022., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.