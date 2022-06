Vrijeme u narednim danima

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne moguć je umjeren porast naoblake u Bosni koji može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine praćene jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni celzija.

Sutra (ponedjeljak) u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne oblačno. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne naoblačenje. Prije podne u Bosni lokalno slabi pljuskovi, a poslije podne pljuskovi i grmljavina u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena.

U utorak bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.

U srijedu 08.06.2022., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni celzija.