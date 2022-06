Zemljotres u Crnoj Gori

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju jutros je u 6 sati i 16 minuta registrovao zemljotres srednje jačine sa epicentrom 5 km jugoistocno od Ulcinja.

Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 4.1 stepeni Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V-VI stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Prema preliminarnim podacima obrade, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 12 km, javljaju crnogorski mediji.

Na osnovu teorijskog modela makroseizmickog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne stete u epicentralnom području“, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Ovaj potres mogli su osjetiti i stanovnici Crne Gore i Albanije, a osjetili su ga i stanovnici juga Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

“Grozno je bilo”, “Užasni buđenje, bilo je strašno”, “Opet je treslo, bilo je vrlo neugodno”, samo su neki od komentara na stranici EMSC-a.

