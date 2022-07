Danas oblačno, tokom dana kiša i pljuskovi

Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom i povremenim pljuskovima, lokalno je moguća i pojava grada. Manje oblaka i više sunčanih perioda se očekuje se na jugu i na istoku zemlje.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu i u sjevernim područjima Bosne do 37 stupnjeva.U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Sredinom dana očekuje se kiša, a moguće su i kraće lokalne nepogode.

Najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Biometeorološka prognoza i dalje je dosta nepovoljna. Mada će, usljed povećane naoblake i mjestimičnog osvježenja u vidu kiše, temperature malo opasti, opšta slika neće se značajnije promijeniti. Visoke vrijednosti relativne vlage i pojačan osjet sparine, postepeno sa odmicanjem dana, uzrokovaće poteškoće hroničnim bolesnicima, stoga je preporučljivo i dalje se ponašati u skladu sa preporukama savjetodavnih službi, vezano za aktuelni toplotni val.

Sutra umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje na jugu i sa slabom kišom. Tokom dana razvojem oblačnosti, u centralnim i istočnim područjima sa kišom ili karatkotrajnim pljuskom, lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 29 do 36 stupnjeva.