Danas sunčano i do 36 stepeni: Pogledajte kakvo će vrijeme biti do četvrtka

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme.

Za područja Mostara i Trebinja, zbog očekivanih vrelina, danas je upaljen i žuti meteoalarm, a meteorolozi upozoravaju:

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 8 stepeni, Srebrenica 11, Ivan-sedlo 13, Sokolac 14; Bugojno, Doboj, Sarajevo i Zvornik 15, Bihać i Sanski Most 16, Banja Luka, Prijedor, Široki Brijeg i Tuzla 17, Bijeljina, Livno i Zenica 18, Gradačac 19, Grude 23, Trebinje 24, Mostar 26 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 953 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

Utorak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

Srijeda: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Četvrtak: Sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.