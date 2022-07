Danas temperature do 39 stepeni, od srijede konačno stiže osvježenje

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost najavljeno je za utorak. Razvojem oblačnosti, ponegdje u Krajini sa kratkotrajnim pljuskom. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva.

U srijedu stiže osvježenje kada će biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa mjestimičnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

Umjereno oblačno vrijeme najavljeno je i za četvrtak. U jutarnjim satima, ponegdje na jugu i sa slabom kišom. Tokom dana razvojem oblačnosti, u centralnim i istočnim područjima sa kišom ili karatkotrajnim pljuskom. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 29 do 36 stupnjeva.