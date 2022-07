Danas u BiH paklene vrućine, građani se pozivaju na maksimalan oprez

U Bosni i Hercegovini danas se uz obilje sunca prognozira se i vrlo toplo vrijeme. Visoke temperature zraka mogu štetno utjecati na zdravlje stanovništva.

Posebno neugodno bit će u urbanim sredinama. Jutarnja svježina u ranim jutarnjim satima moguća je samo u centralnim područjima. Vjetar slab do umjeren pretežno južnog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25 celzija, a najviša dnevna od 36 do 40, na jugu do 42 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Minimalna temeratura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 38 celzija.

U subotu će se zadržati sunčano i podjednako vruće, ponegdje i nešto toplije u odnosu na petak. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25, a dnevne od 35 do 41, na jugu do 42 stepena.

U nedjelju će preovladavati sunčano, ali i neznatno svježije. Upozorenja na visoke temperature i dalje na snazi. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu do 42 celzija.

U ponedjeljak će biti sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 36 do 41, na jugu do 42 stepena.