U centralnim i istočnim područjima Bosne ujutro i veći dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, a u ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje.

U ostatku zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stepeni.